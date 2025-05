Perché la vela funzionale è una terapia perfetta per le donne che affrontano una malattia

La vela funzionale emerge come terapia ideale per le donne che affrontano malattie, offrendo un'esperienza unica di vita di bordo. Attraverso la navigazione, si potenziano il benessere psico-fisico e l'autostima. Giuliana Gemelli, Presidente della Fondazione Grande Giù, è un’appassionata sostenitrice di percorsi di vela come strumento terapeutico nel campo emato-oncologico.

La vita di bordo e le regole della navigazione rappresentano un'esperienza perfetta per potenziare il benessere psico-fisico e l'autostima. Parola di Giuliana Gemelli, Presidente della Fondazione Grande Giù per l'umanizzazione della cura in ambito emato-oncologico, che propone anche percorsi di velaterapia, con finalità e risultati ben precisi

