Anche quest'anno l'associazione 'Pedalare per chi non può' rinnova il suo sostegno alle associazioni del territorio attraverso un viaggio in bicicletta. L'idea, nata lo scorso anno, mise in sella sette appassionati delle due ruote che, partiti da Faenza, raggiunsero piazza San Pietro per ricevere il saluto di papa Francesco; in quell'occasione vennero raccolti oltre 10mila euro che vennero devoluti all'associazione In Cammino di Faenza. Forti di quell'esperienza 'Pedalare per chi non può' ha deciso di ripetere l'iniziativa con una nuova meta: Assisi. Il gruppo di ciclisti solidali (Flavia Stivari, Mattia Tamburini, Fabrizio Donati, Fabio Bacci e Mauro Montanari), scortati da un camper guidato da Angelica Sangiorgi e Alessandro Bertinelli, giovedì 5 giugno, alle 10, prenderà il via alla volta della città di San Francesco, con arrivo previsto nella giornata di domenica 8 giugno.

