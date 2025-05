Paziente si uccide dopo la visita Medico psichiatra viene assolto

Il tragico evento del 19 febbraio 2022 ha suscitato profonde riflessioni sulla responsabilità medica. Un uomo, dopo aver manifestato chiari segnali di intenti suicidari durante una visita psichiatrica, venne dimesso dal Pronto soccorso. La successiva morte del paziente ha portato a un processo in cui il medico è stato successivamente assolto, sollevando interrogativi su cura e prevenzione.

Era il pomeriggio del 19 febbraio del 2022. Un uomo si presentò al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto e ai sanitari manifestò l’intenzione di suicidarsi, prospettò quella che in gergo tecnico viene definita una "ideazione anticonservativa". Fu visitato e dimesso dopo poche ore. Tornò a casa e la notte successiva si uccise, impiccandosi. Per questa vicenda è finito nei guai il medico psichiatra che quel pomeriggio lo visitò e non ritenne opportuno trattenerlo in ospedale, prescrivendo invece una terapia farmacologica. La Procura di Ascoli lo ha indagato per omicidio colposo ed è finito sotto processo, al termine del quale è stato assolto dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Caponetti. Il pm in udienza Mara Flaiani aveva invece chiesto la condanna a due mesi e 20 giorni, tenuto conto dello sconto di un terzo dovuto al fatto che l’imputato, difeso dall’avvocato Mauro Gionni, ha scelto di essere processato con rito abbreviato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paziente si uccide dopo la visita. Medico psichiatra viene assolto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Paziente si uccide dopo la visita. Medico psichiatra viene assolto

ilrestodelcarlino.it scrive: All’esito della visita ... un mese dopo. Secondo la Procura, il ricovero avrebbe invece garantito una "opportuna sorveglianza sanitaria", anche con lo scopo di ripristinare la terapia farmacologica ...

Maltempo. Medico morto in Liguria mentre si recava in visita da un paziente. Il cordoglio Fnomceo

Come scrive quotidianosanita.it: 22 GEN - “Ancora una volta un Medico ha perso la vita per amore della sua Professione e dei suoi pazienti ... a riprendere l’auto dopo aver effettuato una visita domiciliare.

Argovia Paziente muore dopo una visita dal medico di famiglia, lo studio deve chiudere

bluewin.ch scrive: L'antefatto è una grave violazione del dovere: una paziente era morta per avvelenamento da farmaci dopo molti anni di pratiche ... richiesta telefonica e senza visita medica.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Decesso in casa: ecco cosa fare se viene a mancare un proprio caro

Cosa fare quando muore un congiunto in casa? Naturalmente si può restare spiazzati dal dolore della perdita, ma ci sono alcune incombenze anche di carattere burocratico, che dobbiamo mettere in atto proprio in un momento difficile.