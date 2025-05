Parte la trattativa Kiev-Mosca Ue e volenterosi la boicottano

Le trattative tra Kiev e Mosca si riaccendono sotto la mediazione di Erdogan, mentre l'UE e alcuni leader tentano di ostacolarle. Nonostante le tensioni e le critiche da parte di Von der Leyen e Kallas, il dialogo prosegue. Kiev esprime riserve su alcune proposte, ma riconosce risultati parziali. Un equilibrio fragile, ma il tavolo resta in piedi.

Erdogan mette a sedere russi e ucraini dopo anni: accordo lontano, ma il tavolo regge. Malgrado Von der Leyen e Kallas urlino contro Putin. Poi Macron, Merz, Starmer e Tusk vedono Zelensky e cercano di aizzare Trump.. Russi «soddisfatti». Kiev: «Alcune proposte inaccettabili, però risultati importanti». Si valuta il faccia a faccia Zelensky - Putin.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Parte la trattativa Kiev-Mosca. Ue e volenterosi la boicottano

