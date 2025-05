Parco Marino Rossi contrattacca | | Fake news da Marinangeli

La discussione sul Parco Marino del Piceno si riaccende con forza dopo le parole del consigliere comunale e commerciante ittico Lorenzo Marinangeli, che ha criticato duramente l’iniziativa sostenuta da Massimo Rossi. Ma l’ex presidente della Provincia non resta in silenzio e replica con toni netti: "Ogni volta che si parla del parco arriva il suo attacco, basato su fake news che alimentano la paura tra i pescatori". Secondo Rossi, le dichiarazioni del consigliere leghista sono fuorvianti e strumentali: "Il fatto che Marinangeli operi nel commercio ittico non rende le sue affermazioni scientificamente credibili. Da quando è stato eletto, cerca di politicizzare una questione ambientale seria e strumentalizzare a fini politici i gravi problemi della pesca. Lo fa lanciando affermazioni a dir poco negazioniste". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

