Oggi il Papalini Baseball Club torna in campo dopo la pausa, affrontando il Rimini 86 in un attesissimo doppio confronto di Serie B. L’azione inizia alle ore 15 con il primo lancio, seguito dalla gara in notturna alle 20. Un’occasione imperdibile per tifosi e appassionati di vedere la squadra dare il massimo!

Dopo la pausa di campionato, il Papalini Baseball Club, serie B, è pronto a ripartire e lo farĂ oggi con una delle sfide piĂą attese della stagione. Alle ore 15 il primo lancio della giornata, poi la spettacolare gara in notturna alle 20: avversario di turno sarĂ il Rimini 86, in un doppio confronto che promette grande intensitĂ ed emozioni forti. Nonostante la classifica veda Pesaro al primo posto, i romagnoli rappresentano un ostacolo tutt’altro che semplice. Le due squadre si conoscono bene e ogni incontro tra loro è una battaglia sportiva vera, fatta di rivalitĂ , rispetto e voglia di superarsi. Anche questa volta, i presupposti per assistere a due partite combattute fino all’ultimo inning ci sono tutti. A rendere ancora piĂą speciale il momento per il Papalini Baseball Club, sono le ottime notizie arrivate in settimana dal fronte delle Nazionali. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Papalini Baseball Club sfida Rimini 86: doppio confronto di serie B

