Jasmine Paolini contro Coco Gauff. La finale è questa al Foro Italico di Roma, per quegli Internazionali d’Italia che, dopo 11 anni, ritrovano una presenza tricolore nell’ultimo atto. Si passa da Sara Errani alla toscana, in una specie di passaggio ideale di consegne tra compagne di doppio. C’è un ricordo molto fresco, che per ora è anche l’unico vincente su tre confronti da parte di Paolini: il 6-4 6-3 dei quarti di finale sulla terra indoor di Stoccarda, in cui il match giocato fu di altissima qualità da parte dell’azzurra. Che, a questo punto, intende ripetersi e prendersi tanta gioia. La Capitale è pronta a tifarla, e a spingerla verso quella che sarebbe una vera impresa. Non impossibile, però, come abbiamo già visto. La finale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 tra Jasmine Paolini e Coco Gauff si giocherà oggi alle ore 17. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolini-Gauff oggi, Finale femminile Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming