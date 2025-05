Paolini ed Errani in finale agli Internazionali | sfida contro Kudermetova e Mertens

Jasmine Paolini e Sara Errani si preparano a disputare la finale degli Internazionali, sfidando le forti Kudermetova e Mertens. Dopo il trionfo olimpico dell'anno scorso, le due azzurre sono pronte a replicare l'impresa, cercando di conquistare un nuovo titolo prima dell'attesa finale maschile. L'appuntamento è per domani a mezzogiorno.

L’anno scorso furono le mattatrici di Roma, prendendo il volo verso quell’oro olimpico che le ha proiettate nella storia del nostro sport. Jasmine Paolini e Sara Errani sono ancora lì, a giocarsi il titolo degli Internazionali. Lo faranno domani a mezzogiorno, prima della finale maschile. Saranno Veronika Kudermetova ed Elise Mertens le avversarie. La russa e la belga hanno rifilato un doppio 6-2 alle australiane HunterPerez. La vittoria di ieri in ’semi’ contro le russe Andreeva-Shnaider è stata da applausi. Un 6-4 6-4 contro le finaliste olimpiche che ha evidenziato ancora una volta l’intesa magica tra due atlete che non finiscono di stupire. "C’é davvero tanta gioia e soddisfazione – le parole a caldo di Errani, 38 anni –. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paolini ed Errani in finale agli Internazionali: sfida contro Kudermetova e Mertens

