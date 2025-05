PanathlonGiochiamo | Memorial Fulvio Zuccheri e Franco Urbini celebra 29 anni di sport a Cesena

Da 29 anni il PanathlonGiochiamo Memorial Fulvio Zuccheri e Franco Urbini è la festa della gioventù, del divertimento, del gioco che insegna a rispettare le regole e gli avversari in uno spirito di amicizia e aggregazione. Così la manifestazione inventata 29 anni fa dal compianto Franco Urbini, sabato alle 15.30, al centro sportivo di Martorano conoscerà il saggio di fine stagione. Per tre mesi, infatti, istruttori professionisti del Panathlon hanno insegnato la pratica sportiva e motoria in numerose scuole materne (ultimo anno) e primarie (primo e secondo anno) del territorio cesenate. Saranno circa 900 i ragazzini coinvolti nei percorsi in un pomeriggio di premiazioni e divertimento, tutti indosseranno cappellino e maglietta della manifestazione. Un’iniziativa che ormai fa parte della cultura sportiva e sociale della città organizzata dal Panathlon Club Cesena e che vede l’appoggio del Comune di Cesena, di Romagna Iniziative, del Credito Cooperativo Romagnolo e di Daniele Martini anima del centro sportivo di Martorano. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

