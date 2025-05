Pistoia, 16 maggio 2025 – È scattata a Livorno la foto più bella d’Italia secondo Wiki Loves Monuments 2024. L’immagine mozzafiato del Castello del Boccale, lungo la costa toscana, porta la firma di Pamela Doretti, appassionata fotografa naturalistica di Ponte Buggianese, premiata a Genova nel corso della cerimonia ufficiale tenutasi a gennaio scorso. A consacrarla anche i complimenti del presidente della Regione Eugenio Giani, che ha rilanciato la foto sulla sua pagina Facebook. Ma chi è Pamela Doretti? L’abbiamo raggiunta telefonicamente. «Sono nata con la macchina fotografica al collo – racconta – ma è dal 2018 che ho deciso di dedicarmi seriamente alla fotografia. Ho due figlie, oggi di 10 e 13 anni, che sono la mia priorità, ma che spesso mi accompagnano in giro per scattare». La passione per la natura è la bussola del suo lavoro. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pamela Doretti, la sua foto di Livorno vince il premio Wiki Love Monuments 2024