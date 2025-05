VOLLEY E’ l’ora della veritĂ per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Inizia oggi il playout salvezza del girone H di serie B2 femminile. Dentro o fuori per la formazione femminile di Rossano Rossi che oggi alle 16 sarĂ sul campo del Roma 7 Volley per la prima gara della sfida salvezza. La vittoria della scorsa settimana a spese della Fenice Roma ha permesso alla grossetane di scavalcare in classifica Roma 7 Volley e di conquistare la possibilitĂ di giocare gli spareggi salvezza. Grazie al migliore piazzamento in classifica, le maremmane giocano il primo confronto in casa della formazione laziale oggi, sabato prossimo ci sarĂ gara 2 a Grosseto. In caso di paritĂ tra sconfitte e vittorie si giocherĂ il "Golden Set" sulla distanza dei 15 punti. Un "Tie Break" finale che deciderĂ , chi sarĂ salvo e al contrario chi sarĂ condannato alla retrocessione. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallavolo Grosseto inizia il playout salvezza contro Roma 7 Volley