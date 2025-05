Un nuovo logo e un nuovo sito dedicato sul web: Palazzo Arese Borromeo accelera nel percorso di valorizzazione turistica e culturale. Due elementi di modernità che aggiungono identità , innovazione e riferimenti “visual“ per un luogo destinato a diventare sempre di più elemento centrale di un articolato sistema di attività culturali, iniziative sociali, associazionistiche e avvenimenti importanti per la città . Le novità sono state illustrate l’altro giorno in Sala Aurora dal sindaco Gianpiero Bocca, dall’assessora alla Cultura Martina Morazzi, dal vicesindaco con delega all’Innovazione e i Servizi al cittadino Francesco Romeo e da Andrea Puppa, uno dei professionisti che hanno curato la creazione del logo. Andrea Puppa e Francesca Ceccoli hanno scelto "un segno sintetico che si facesse portatore immediato della riconoscibilità del luogo, individuando nell’architettura della loggia, luogo di transizione tra il palazzo e il giardino, l’elemento su cui lavorare". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Borromeo diventa social. In arrivo sito e logo nuovi di zecca