La grande attesa della Paganelli Modena è finita. Oggi si torna in campo sul meraviglioso nuovo stadio ’Torri’ di via Minutara (foto). Una gioia immensa, per giocatori, coach, dirigenti e tifosi rivedere i gialloblù, dopo otto mesi lontani dal nuovo tempio del baseball, giocare sul diamante di casa. Nato come futuro centro federale baseball & softball, nella stagione di Modena in Serie A, il nuovo impianto sportivo programmato dalla Federazione Baseball e dal Comune, è stato realizzato grazie ad un investimento complessivo di quattro milioni, grazie ai fondi del piano Pnrr per strutture di alto livello agonistico sportivo. Per questo evento, l’assessore allo Sport Andrea Bortolomasi sarà ’testimonial’ all’ esordio odierno, salendo sul monte per il ’lancio’ della prima pallina del torneo di A al Torri. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paganelli Modena torna in campo: debutto al nuovo stadio Torri