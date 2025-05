Oroscopo di Paolo Fox per oggi 17 maggio | recupero per l’Ariete maggiore chiarezza per i Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 17 maggio. Il sabato è il giorno perfetto per rallentare, riflettere e, perché no, anche godersi un po’ di relax. In questa giornata la Luna prosegue il suo cammino nello Scorpione e crea una danza intensa con Marte e Nettuno: è una configurazione astrologica che invita all’introspezione, alla passione e al coraggio di ascoltare se stessi. Alcuni segni sentiranno un forte desiderio di chiudere con il passato, altri invece saranno spinti a dichiararsi o a ricominciare. I legami familiari diventano importanti, soprattutto per chi ha trascurato alcune dinamiche. Creatività, emozioni profonde e qualche colpo di scena. non mancheranno. Oroscopo di Paolo Fox, per sabato 17 maggio 2025, segno per segno.? Segno fortunato del giorno: Leone – Hai carisma, forza e una voglia di rinascita che ti rende irresistibile. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

