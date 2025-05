Ormai SkyAlps sembra Aeroitalia ritardi e cancellazioni pagati da noi Dal 1 marzo a metà maggio | 25 voli soppressi nelle rotte della continuità territoriale

La situazione di Skyalps ricorda sempre più quella di Aeroitalia, con ritardi e cancellazioni che pesano sui cittadini. Tra marzo e metà maggio, ben 25 voli sono stati cancellati sulle rotte della continuità territoriale. Ancona si trova a fare i conti con una (dis)continuità territoriale che minaccia il futuro di un servizio essenziale per le Marche.

ANCONA La (dis)continuità territoriale e il destino ridicolo di un servizio fondamentale. Sulle rotte a prezzi calmierati che collegano le Marche a Roma e Milano deve essere stata gettata una. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ormai SkyAlps sembra Aeroitalia ritardi e cancellazioni pagati da noi. Dal 1° marzo a metà maggio: 25 voli soppressi nelle rotte della continuità territoriale

SkyAlps non ha mezzi, al Sanzio si rivede Aeroitalia

E ieri il caso ha voluto che ci fosse disponibile al noleggio un Atr di Aeroitalia, diverso dai dash generalmente in dotazione a SkyAlps.

SkyAlps non ha mezzi, al Sanzio si rivede Aeroitalia

Se non coi propri mezzi, con quelli di altre compagnie. E ieri il caso ha voluto che ci fosse disponibile al noleggio un Atr di Aeroitalia, diverso dai dash generalmente in dotazione a SkyAlps.

L'Enac va contro SkyAlps. «Usa gli Atr di Aeroitalia? Noi non paghiamo i voli». A rischio i rimborsi della continuità territoriale

Un caso, questo, denunciato proprio dal Corriere Adriatico, che nei giorni scorsi ha raccontato di un volo per Roma effettuato coi colori di Aeroitalia - la compagnia dell'ad Gaetano Intrieri

