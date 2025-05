Orgoglio trans due le piazze contro il vento anti-gender

Si apre oggi un weekend di mobilitazioni per la comunità LGBTQIA+, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, che si celebra il 17 maggio. Due piazze si riempiono di orgoglio trans, un forte messaggio contro il vento anti-gender che ancora soffia nella società. Uniti, per rivendicare diritti e visibilità.

Inizia oggi un weekend di mobilitazioni per la comunità lgbtqia+. Il 17 maggio è la giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, appuntamento nato nel 2004 nella data in cui, 14 anni prima, . Orgoglio trans, due le piazze contro il vento anti-gender il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Orgoglio trans, due le piazze contro il vento anti-gender

