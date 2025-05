orchestra cori e workshop di canto la città in musica della scuola civica

Pianisti, cantanti, l’Orchestra giovanile Alpinae Gentes, l’Orchestra di chitarre, il Masegra Ensemble, gruppi di musica moderna, il Coro di voci bianche, il Coro Doppiavi e il Coro Unitre, gradito ospite, per finire il workshop di canto moderno. I molteplici volti, giovani e meno giovani, e le declinazioni di generi e formazioni della Civica Scuola di Musica di Sondrio saranno i protagonisti, oggi a Sondrio, dell’iniziativa “ Città in Musica “. Si comincia alle 15 con il concerto dagli allievi dell’indirizzo classico nel suggestivo cortile di Palazzo Sassi, sede del Mvsa-Museo valtellinese di Storia e Arte, mentre dalle 15.45, sul palco in piazza Cavour, saliranno gli studenti dell’area moderna. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sondrio e rientra nel progetto “ Palcoscenico Giovane “ sostenuto da Fondazione Cariplo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

