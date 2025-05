Omotransfobia in Italia la violenza contro le persone lgbtqia+ continua a non essere punita

In Italia, la violenza contro le persone LGBTQIA+ rimane impunita, evidenziando un problema sociale grave. In occasione della giornata contro l'omotransfobia, Arcigay presenta un report sulle aggressioni subite dalla comunità . Nel frattempo, il nostro Paese si colloca al 35° posto su 49 nella Rainbow Map, riflettendo la scarsa protezione e il rispetto per i diritti delle persone LGBTQIA+.

In occasione della giornata contro l'omotransfobia Arcigay pubblica un report sulle aggressioni in Italia e intanto nella Rainbow Map il nostro Paese è al 35° posto su 49 per rispetto e tutela delle persone lgbtqia+

