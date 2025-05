Omicidio di via Corridoni Il minore resta in cella | Ma non sono stato io Disposto l’esame del dna

Il caso dell'omicidio di via Corridoni continua a suscitare interesse, con il minorenne albanese, accusato di essere coinvolto nella rissa mortale, che dichiara la sua innocenza. Davanti al giudice, il 17enne ha ottenuto che fosse disposto un esame del DNA per dimostrare la sua estraneità ai fatti accaduti l'8 maggio, in cui perse la vita Vladimr Lleshi.

E’ comparso di fronte al giudice per l’interrogatorio di garanzia il diciassettenne albanese, difeso dall’avvocato Massimiliano Tesi, accusato di aver preso parte alla violenta rissa e all’omicidio di Vladimr Lleshi, albanese di 37 anni, l’8 maggio scorso ai giardini di via Corridoni. Il minorenne, che è ospite di un centro di accoglienza a Prato e che è in Italia senza i genitori, è stato arrestato dalla polizia lunedì scorso su disposizione della procura dei minori di Firenze. Il giovane ieri ha fornito la sua versione dei fatti scegliendo di rispondere alla domande del gip. "Non sono stato io a uccidere Lleshi", ha ripetuto il ragazzo al gip spiegando di aver sì portato il cacciavite con il quale è stato ammazzato l’albanese ma di averlo perso nelle prime fasi concitate della colluttazione avvenuta fra i due gruppi contrapposti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di via Corridoni. Il minore resta in cella: "Ma non sono stato io". Disposto l’esame del dna

