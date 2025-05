omicidio di chiara poggi si riparte dai test del dna la chiave per riaprire il caso

Analisi solo genetiche e non anche dattiloscopiche, ma estese ad altre persone che frequentavano la casa o che possono aver contaminato la scena. Quindi nessun confronto di impronte digitali, ma comparazioni del Dna allargate non solo all’unico indagato, Andrea Sempio, e al giĂ condannato Alberto Stasi, ma anche all’amico di Stasi, Marco Panzarasa, ai tre amici di Marco Poggi e di Sempio, Mattia Capra, Roberto Freddi e Alessandro Biasibetti, alle gemelle Stefania e Paola Cappa cugine della vittima, al medico legale e ai primi soccorritori oltre ai carabinieri intervenuti per primi nella villetta di via Pascoli, tutti ovviamente non indagati, tranne Sempio, che i pm hanno convocato per un interrogatorio martedì in procura a Pavia. Parlando con Quarto Grado, Sempio ha detto, riferendosi al blitz a casa sua a Voghera, di aver temuto "all’inizio" che "gli agenti fossero arrivati per l’arresto, non per la perquisizione". 🔗Leggi su Quotidiano.net

