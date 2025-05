Omicidio colposo due medici a giudizio

Due medici sono stati posti sotto giudizio per omicidio colposo in un caso che ha fatto discutere. La vittima, trasportata in ospedale a Faenza un mese dopo un incidente stradale, è morta a causa di presunti errori nella cura. Un’integrazione di perizia ha rivelato responsabilità condivise tra cinque professionisti coinvolti nella sua assistenza.

La morte era arrivata in ospedale a Faenza un mese dopo l’incidente. Ma quello che era stato inquadrato inizialmente come omicidio stradale, in seguito a una integrazione di perizia, s’era trasformato pure in omicidio colposo in cooperazione tra cinque medici che si erano occupati di quel paziente 84enne. Nel primo pomeriggio di ieri il gup Federica Lipovsceck ha assolto i tre medici (due residenti a Faenza e uno a Cervia) che avevano optato per l’abbreviato: il giudice ha ritenuto che le prove a loro carico fosse contraddittorie o comunque insufficienti (la procura aveva chiesto due assoluzioni e una condanna; erano difesi dagli avvocato Ermanno Cicognani, Luigi Filippo Gualtieri, Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi). Per l’automobilista, un faentino all’epoca 90enne e deceduto più di recente, è stato pronunciato un non luogo a procedere (avvocato Domenico Benelli). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio colposo, due medici a giudizio

