L'omicidio di Stefania Camboni, accoltellata nel sonno nella sua abitazione a Fregene, ha scosso la comunità. La 31enne Giada Crescenzi, accusata del crimine, ha effettuato ricerche sospette su Google, come "come togliere sangue dal materasso" e "come avvelenare una persona", alimentando inquietudini su un caso che si preannuncia terrificante e complesso.

" Come togliere sangue dal materasso " e " come avvelenare una person a". Sono le ricerche effettuate su Google da Giada Crescenzi, la 31enne accusata dell'omicidio della suocera Stefania Camboni, accoltellata mentre dormiva nella sua abitazione. L'efferato omicidio è avvenuto in un villino a Fregene, nel comune di Fiumicino in provincia di Roma. La donna, fermata ieri sera prima della mezzanotte, secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, coordinati dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, deve rispondere di omicidio aggravato dalla minorata difesa e di abuso di relazioni domestiche e di ospitalità. " Si è trattato di un omicidio brutale, avvenuto nel sonno e con premeditazione, lo confermerebbero le ricerche fatte sul web dalla persona fermata. Escludiamo il furto in casa. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Omicidio Camboni, cosa cercava su Google Giada Crescenzi

