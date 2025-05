Bologna, 17 maggio 2025 – L’unica preoccupazione di Baddredine Krimi, mentre Bader stava morendo in ospedale, era di ‘scomparire’ dalla scena del crimine. Una premura che lo aveva spinto, quella sera in via Colombi, a prendere in disparte la fidanzatina quindicenne della vittima. Una circostanza ricostruita nel verbale agli atti dell’inchiesta. Lei, arrivata nella strada dopo aver cercato, inutilmente, a casa il diciannovenne, aveva visto Krimi chinato su Bader che stava “cercando di farlo svegliare, con dell’acqua e pizzicandolo”. E quando lei gli aveva chiesto perché fosse lì, lui le aveva detto di “non dire nulla a nessuno, perché lui ha dei figli e una famiglia”. Una richiesta a cui la giovanissima ha posto subito un fermo rifiuto. “Prima lo picchiate e poi gli dici di riprendersi!”, gli avrebbe anche detto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla Barca, le pressioni dell’indagato alla fidanzata della vittima: “Non devi dire nulla di me”