Omaggio a Morricone Daniele Fiamma Street food feste e birra | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano l’omaggio a Morricone a Clusone, lo spettacolo di Daniele Fiamma a Treviglio, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, la Fiera di primavera a Lovere, il festival “Tools” dedicato al giornalismo a Sarnico e il modernariato allo Spazio Fase di Alzano Lombardo con “Somo Design Market” Da annotare, inoltre, la festa dell’oratorio a Dalmine e a Bolgare, la festa alpina a Casirate d’Adda, la festa dei pompieri a Treviglio e tante altre feste, Antegnate Beer Festival, visite guidate e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 17 e domenica 18 maggio. ALBANO SANT’ALESSANDRO – Festa dell’oratorio ad Albano: il programma dell’edizione 2025 ALBINO – Ad Albino concerto del pianista Alberto Nosè ALZANO LOMBARDO – “Somo Design Market” allo Spazio Fase ANTEGNATE – “Antegnate Beer Festival”, otto giorni fra musica e divertimento BOLGARE – A Bolgare due week-end di festa dell’Oratorio BOTTANUCO – Festa dell’oratorio a Cerro di Bottanuco CASIRATE D’ADDA – A Casirate tre week-end con la Festa Alpina CHIGNOLO D’ISOLA – Festival Internazionale di Musica da Camera: il programma dell’edizione 2025 CLUSONE – A Clusone il concerto “In the name of Ennio Morricone” – Secondo Raduno Junior Band “Si fa Musica. 🔗Leggi su Bergamonews.it

