Olimpiadi invernali opportunità di lavoro | in Valtellina 500 posizioni aperte

Le Olimpiadi Invernali offrono un'opportunità unica di lavoro in Valtellina, con ben 500 posizioni aperte in vari settori. A Sondrio, sono richiesti addetti all'assistenza, personale per help desk, fotografi, tecnici e figure legate all'indotto, tra cui hostess, addetti alla sicurezza e alla ristorazione. Un'occasione imperdibile per entrare nel mondo degli eventi sportivi!

Sondrio – Addetti e manager per l’assistenza di visitatori e staff, personale pe r l’help desk, data entry, fotografi e addetti multimed ia e tante figure legate alle aziende dell’indotto: hostess, tecnici manutentori, personale di sala e cucina, addetti alla sicurezza e alle pulizie, montatori di ponteggi, personale alle casse, operatori logistici, addetti al supporto client i e tanto altro. Un’ opportunità lavorativa straordinari a per chi desideri essere parte de i Giochi olimpici: delle 4.500 figure che si cercano tra Milano, Cortina e Anterselva, Valtellina e Val di Fiemme per Fondazione Milano Cortina 2026, sono ben 500 le posizioni aperte in provincia di Sondrio, con una varietà di ruoli, livelli di qualifica ed esperienza richiesti. Della selezione si occupa la talent company Randstad, che ha organizzato un Recruiting day nazionale, il 28 maggio, in tutte le 270 filiali, tra cui quelle di Sondrio e Bormio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali, opportunità di lavoro: in Valtellina 500 posizioni aperte

