La Fondazione Bormio incontra gli studenti della scuola Torelli di Sondrio per preparare la loro partecipazione alle Olimpiadi. Questo evento segna la prima uscita ufficiale del neo presidente Dario Da Zanche, che ha recentemente preso il posto di Matteo Bonfà , insieme al consigliere Giacomo Baumgartner e al discesista azzurro Pietro.

Fondazione Bormio incontra gli studenti della Torelli di Sondrio per promuovere l’evento olimpico. Prima uscita ufficiale per il neo presidente Dario Da Zanche, subentrato a inizio settimana a Matteo Bonfà , che ha incontrato, insieme al consigliere Giacomo Baumgartner e al discesista azzurro Pietro Zazzi, 265 studenti di tutte le classi della scuola media. "È stato un incontro molto interessante, con i giovani studenti che si sono dimostrati molto interessati a tutto quel che concerne l’evento olimpico – dice Da Zanche –. I giovani vanno coinvolti nei Giochi e questo penso sia un bel modo di farlo. A questo incontro ne seguiranno altri, uno è già programmato in Valmalenco: il mio desiderio è di organizzarne alcuni anche fuori provincia". L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio insieme a Fondazione Bormio ed era già stato programmato dalla gestione Bonfà . 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi a scuola: "Prepariamo i ragazzi"

