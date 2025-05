NWA | Annunciato accordo con un nuovo canale streaming dedicato al wrestling

La National Wrestling Alliance (NWA) ha svelato un entusiasmante accordo con Paramount per un nuovo canale di streaming dedicato al wrestling. Questo canale FAST, disponibile esclusivamente su The Roku Channel negli Stati Uniti, ospiterà contenuti della NWA e di WOW – Women of Wrestling, promettendo un’offerta ricca di azione e intrattenimento per gli appassionati.

Paramount lancerà presto un nuovo canale FAST (Free Ad Supported Television) dedicato al wrestling. Il canale ospiterà contenuti della National Wrestling Alliance e di WOW – Women of Wrestling. Sarà disponibile in esclusiva su The Roku Channel negli Stati Uniti. L'annuncio arriva poche ore prima della Crockett Cup 2025 di Filadelfia che si disputerà la notte del 17 maggio. Viacom porta il wrestling in streaming con un nuovo canale. Variety ha riportato che Viacom sta per lanciare Wrestling Central, un canale televisivo gratuito supportato da pubblicità (FAST). Il servizio offrirà contenuti di due compagnie: la storica NWA e la WOW – Women of Wrestling. "Questo nuovo canale FAST su The Roku Channel offrirà ai fan una destinazione unica per seguire nuovi match e centinaia di ore di contenuti classici", ha dichiarato Dan Cohen, responsabile licenze di Paramount e presidente di Republic Pictures.

