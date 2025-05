Nuovo tavolo tecnico in Prefettura Per fissare le strategie di controllo

Un nuovo tavolo tecnico si è riunito in prefettura per definire le strategie di controllo in vista delle imminenti manifestazioni. Durante il secondo incontro del comitato provinciale per l’ordine e sicurezza, convocato dal prefetto Andrea Cantadori, sono stati elaborati gli ultimi dettagli per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi.

Gli ultimi dettagli delle due manifestazioni sono stati definiti ieri nel secondo incontro del comitato provinciale per l'ordine e sicurezza convocato nell'arco di di pochi giorni dal prefetto Andrea Cantadori. Nel corso del tavolo di confronto sono stati definiti gli ultimi dettagli tecnici alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri, comandante della polizia locale Francesco Bertoneri, il questore Sebastano Salvo i comandanti provinciali dei carabinieri Vincenzo Giglio, della guardia di finanza Massimiliano Re e dei vigili del fuoco Francesca Conti. Ha assistito alla riunione in Prefettura anche il procuratore della Repubblica della Spezia, Enrica Gabetta. Le due manifestazioni si svolgeranno in contemporanea dalle 16: quella promossa dalla Rete Antifascista spezzina si ritroverà al complesso scolastico "2 Giugno", con corteo che raggiungerà piazza Europa attraverso la direttrice di via Gramsci, Chiodo, Diaz e Mazzini.

