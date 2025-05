nuovo stabilimento emmefood a san mauro

Oggi e domani, in via Vena 30, a San Mauro Pascoli, si terrà l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Emmefood. L’evento, denominato "Inauguriamo Il Futuro", segna un importante traguardo nella storia dell’azienda e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di crescita e innovazione intrapreso da Emmefood. Il nuovo impianto si distingue per la presenza di tecnologie di cottura rivoluzionarie applicate al settore della gastronomia take away e dei piatti pronti. Con una superficie totale di 11.705 metri quadrati, sette linee di produzione all’avanguardia e la capacità di realizzare ben 130 ricette e menù diversi, il nuovo stabilimento rappresenta un polo d’eccellenza nel panorama produttivo italiano. L’impianto di San Mauro Pascoli si distingue inoltre per essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, con ambienti confortevoli, coniugando innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale in un modello virtuoso di produzione alimentare all’avanguardia e di benessere collettivo, come richiedono i tempi d’oggi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

