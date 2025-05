nuovo ponte sul serchio posizionate le maxi campate l inaugurazione sempre più vicina

LUCCA Nuovo Ponte sul Serchio, sempre più vicina la data dell’inaugurazione. Ieri mattina si sono infatti concluse le operazioni di posizionamento delle campate sul fiume, rendendo di fatto tangibile il taglio del nastro previsto durante l’estate, una volta ultimati i lavori di collegamento alla viabilità esistente e condotte tutte le verifiche e migliorie necessarie. Alle manovre, portate avanti da Fincantieri secondo cronoprogramma, hanno assistito anche il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, il consigliere provinciale Luca Menesini e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, che ha ribadito la strategicità di un’infrastruttura che andrà a snellire il traffico sul territorio, collegando due arterie principali: via per Camaiore e la statale Brennero. L’investimento per la realizzazione dell’opera – lo ricordiamo – è di 27 milioni di euro complessivi tra fondi del ministero delle infrastrutture, della Regione stessa e risorse dell’ente di Palazzo Ducale che ha curato tutto l’iter tecnico-amministrativo. 🔗Leggi su Lanazione.it

