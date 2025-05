Al via l’iter autorizzativo, da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, per un nuovo elettrodotto che interesserà i comuni di Torrita di Siena e Sinalunga in provincia di Siena. Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento. Nel progetto Terna investirà oltre 20 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento di circa 11 km in cavo interrato e consentirà, spiega Terna, di demolire quasi 2 km di elettrodotti aerei. In particolare il progetto prevede il collegamento alla rete elettrica di trasmissione Nazionale della futura cabina primaria ‘Torrità, di proprietà del distributore locale, attraverso la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di circa 11 km. L’intervento prevede appunto anche la demolizione di una tratta di quasi 2 km della esistente linea aerea 132 kV Chiusi - Pruneto. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo elettrodotto. Terna investe 20 milioni