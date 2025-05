Nuovi pesci letali per l' uomo specie aliene commestibili e seppie scomparse | la guerra invisibile nell' Adriatico tropicale

Nel mar Adriatico tropicale, una guerra invisibile minaccia la vita marina e quella umana. Le seppie scomparse e le triglie decimate lasciano spazio a pesci letali provenienti dal Mar Rosso, mentre il temuto granchio blu continua a devastare le reti dei pescatori e a decimare le vongole nostrane. Una crisi emergente che chiede attenzione.

Le seppie scarseggiano e le triglie sono decimate, mentre alcuni pesci tossici arrivati dal Mar Rosso mettono a rischio la pesca e la vita umana. Per non parlare del granchio blu, che continua a danneggiare le reti e uccidere le vongole nostrane. È la situazione al largo del litorale romagnolo. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nuovi pesci letali per l'uomo, specie aliene (commestibili) e seppie scomparse: la guerra invisibile nell'Adriatico tropicale

