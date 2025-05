Nuoto Catania supera Rari Nantes Florentia 13-11 | decisiva la gara 3 per la salvezza

NUOTO CATANIA 13 RARI NANTES FLORENTIA 11 CATANIA: Rossi, Biocanin, Torrisi 3, Vukicevic 2, Gulisano, Foti, Torrisi 1, Orlando, Catania, Russo 1, Ferlito 3, Riolo, Akmalov, Trimarchi 3. All. Dato FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 1, De Mey 1, Calamai 1, Turchini 1, Cardoni, Sordini 4, Benvenuti 1, Bini 2, Borghigiani, Gioia, Visciani. All. Minetti Arbitri: Calabrò - Navarra Parziali: 4-3, 4-1, 4-4, 1-3 Note – Sup. num.: Catania 1015, Florentia 619 + 3 rigori (uno fallito). Spettatori: 500 circa. Niente da fare per la Rari Nantes Florentia che, dopo il successo a Firenze in gara 1 delle finali playout contro il Catania, esce sconfitta da gara 2 ed è così costretta a rimandare le speranze di salvezza alla ‘bella’ che si giocherà alla Nannini di Bellariva martedì prossimo con inizio alle ore 18. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

