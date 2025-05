Notte Europea dei Musei 2025 | apertura serale a 1 euro a Palazzo Barberini Una serata tra arte e storia ma senza Caravaggio

Sabato 17 maggio 2025, in occasione della Notte Europea dei Musei, Palazzo Barberini e Galleria Corsini apriranno eccezionalmente al pubblico anche in orario serale, dalle 19:00 alle 22:00 (con ultimo ingresso alle 21:00 ), al costo simbolico di 1 euro. Un’occasione unica per ammirare le collezioni permanenti dei due musei in un’atmosfera suggestiva e fuori dagli orari tradizionali. L’apertura straordinaria non riguarda la mostra “Caravaggio 2025”, che rimane visitabile solo su prenotazione. Chi desidera ammirare il percorso dedicato al celebre pittore potrĂ farlo esclusivamente tramite le modalitĂ ordinarie previste dal museo. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma,  clicca qui>>  Promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, la Notte Europea dei Musei celebra quest’anno la sua 20ÂŞ edizione. 🔗Leggi su Funweek.it

