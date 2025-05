Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025. È stata pubblicata all’albo del Comune di Pontedera la determina che approva l’avviso esplorativo. Nel documento si entra nello specifico di quella che sarà: “una grande festa che dovrà comprendere più iniziative diffuse e che dovrà coinvolgere il Centro Città. Musica e spettacoli, uno show diffuso con l’intento di mettere insieme più generi, dai dj set al pop, alla musica d’autore fino agli spazi per bambini, con l’ambizioso obiettivo, appunto, di ottenere una serata vissuta con divertimento per tutte le età e molta partecipazione”. Si riparte dal centro città, concentrando nel cuore le attrazioni che negli anni avevano coinvolto anche i quartieri di Fuori del ponte e la stazione. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro