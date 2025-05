non ho violato il mio patto con gli elettori

"Ho votato contro il centro commerciale Simonetti in linea con la mia posizione di sempre". Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia si è espresso in consiglio comunale contro la delibera, diversamente a quanto fatto dai compagni di partito. Insomma non ha fatto come Garibaldi quando rispose "Obbedisco" al generale La Marmora che gli chiedeva di fermare l’avanzata. "Io sono stato eletto per portare avanti un mandato e rappresentare la città. Non ho violato il patto con gli elettori, del resto sono sempre stato critico rispetto a questa scelta, alle criticità della delibera. Inoltre le linee di mandato dell’amministrazione andavano in questa direzione – dice Blarasin –. Non è stato un voto in difesa degli interessi di una frazione, ma di non fare saltare l’equilibrio di una città che ha altre vocazioni". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

