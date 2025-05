Matteo Berrettini, ecco cosa è successo realmente quel giorno al Foro Italico: la verità sull’infortunio dell’ex numero 6 del mondo. “L’amore per questo torneo, per la città e per mio fratello mi hanno spinto a provarci fino alla fine”. Matteo Berrettini aveva il cappellino ben calato sulla fronte quando, lo scorso lunedì, raccoglieva le forze per spiegare alla stampa cosa fosse accaduto nel match contro Casper Ruud. Perché avesse deciso, di punto in bianco, di sventolare bandiera bianca. Non è come sembra: la verità sull’infortunio di Berrettini (AnsaFoto) – Ilveggente.it La verità è che il campione romano non si è infortunato durante quella partita. Il problema agli addominali è pregresso e si era manifestato già a Montecarlo, salvo poi risolversi – almeno all’apparenza – nel giro di pochi giorni. 🔗Leggi su Ilveggente.it

