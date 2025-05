’No Variante Aurelia’ Pronto il ricorso al Tar Lanciata la raccolta fondi

di Alfredo Marchetti Non arretrano di un centimetro i membri del comitato ’No variante Aurelia’, che l’altra sera hanno incontrato, al teatro di Quercioli, vicini di casa e semplici cittadini, tutti con un unico obiettivo comune: fermare il progetto che secondo il quartiere andrà a peggiorare le condizioni di vita dei residenti. Già negli scorsi mesi il comitato aveva inaugurato una vera e propria battaglia, sfociata poi con la decisione di ricorrere al tribunale amministrativo regionale per fermare le volontà dell’amministrazione comunale. "Ringraziamo – fa sapere il comitato dopo la riunione con i cittadini – i numerosi partecipanti all’incontro sulla Variante Aurelia tenutosi ieri sera (giovedì, ndr). Nell’incontro è emerso che la Variantina sposterebbe il traffico nella zona di via Carducci, via Pellegrini e Bagaglione, con effetti negativi per la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera città, anche in considerazione della prossima realizzazione della Casa di Comunità alla stazione. 🔗Leggi su Lanazione.it

