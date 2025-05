No al maxi centro commerciale la Regione boccia l’iter | È troppo grande

La Regione ha bocciato il progetto del maxi centro commerciale a Madignano, ritenendolo eccessivamente grande per l'area. Il sindaco Piero Guardavilla ha annunciato la decisione, evidenziando le conseguenze per lo sviluppo della grande distribuzione nella zona, già dibattuta nelle ultime settimane. La questione solleva interrogativi sul futuro commerciale del territorio.

Madignano (Cremona), 17 maggio 2025 – Problemi per il nuovo centro commercial e destinato all a grande distribuzione, che deve sorgere nei pressi della rotatoria sulla Paullese, all’ingresso ovest di Madignano. A comunicare la pessima notizia è stato i l primo cittadino Piero Guardavilla nel corso dell’ultimo consiglio comunale: “ La Regione Lombardia non ha preso in considerazione il nuovo punto commercial e da costruire in quanto non consono con il Piano di gestione del territorio. Stiamo parlando del centro previsto per la zona nord del paese nel terreno, a fianco dell’attività commerciale Crootgom. Il progetto parla di un supermercato di media grandezza e altri otto negozi di grandi marchi, che garantiscono circa 200 nuovi posti di lavoro”. La proposta, di un imprenditore di Madignano, era stata accolta favorevolmente dalla precedente amministrazione comunale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No al maxi centro commerciale, la Regione boccia l’iter: “È troppo grande”

