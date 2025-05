Con l’imminente lancio di Nintendo Switch 2, cresce la curiosità attorno alle Game-Key Card, il nuovo formato fisico che affianca le classiche cartucce. Questo sistema prevede una scheda acquistabile nei negozi, ma contenente solo un codice da riscattare online, senza alcun dato del gioco integrato. L’introduzione di questo formato ha sollevato interrogativi tra i fan, in particolare riguardo alla sua eventuale applicazione anche sui grandi titoli Nintendo come Super Mario, The Legend of Zelda o Metroid. Switch 2 vs Switch 1: Cosa cambia? Le specifiche a confronto Switch 2 avrà i giochi Nintendo fisici. A dissipare ogni dubbio è intervenuta direttamente Nintendo UK, chiarendo che i giochi sviluppati internamente da Nintendo non adotteranno le Game-Key Card. In risposta a una richiesta ufficiale, l’azienda ha dichiarato: “Attualmente non abbiamo piani per utilizzare le Game-Key Card nei titoli sviluppati da Nintendo. 🔗Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: i giochi first-party restano su cartuccia