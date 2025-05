nessuna provocazione casapound mette i punti

"Il nostro è un corteo legittimo e autorizzato da settimane e oggi saremo a Spezia". Luca Marsella portavoce di Casapound ha voluto ribadire l’organizzazione della manifestazione “Defend Europe“ in programma oggi pomeriggio partendo da piazza Garibaldi dalle 16. Sono state settimane decisamente cariche di tensione quelle che hanno accompagnato l’iniziativa e dopo l’iniziale proposta di sfilare in piazza Brin, poi respinta, la scelta si è indirizzata su piazza Garibaldi. Marsella ha ribadito lo spirito assolutamente civile dell’iniziativa augurandosi che, lo stesso atteggiamento, venga adottato anche dall’altro schieramento. "Le stanno provando tutte – ha spiegato in un video messaggio – per impedirci questa manifestazione. Lettere al Prefetto e al Questore fino all’ultima scusa che noi avremmo scelto piazza Garibaldi legata alle pietre d’inciampo. 🔗Leggi su Lanazione.it

