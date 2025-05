nell universo di banksy dalla tecnica alla riflessione

Un successo. Andata e ritorno. Da Milano è partito il tour italiano della mostra “The World of Banksy. The Immersive Experience“, tra il 2021 e il 2022, conquistando 150.000 visitatori nelle sue due tappe in città, e a Milano torna. Dopo i successi internazionali macinati di Barcellona, Madrid, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Dubai e New York, e dopo aver toccato Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Verona, la mostra è tornata a Milano e sarà visitabile fino al 29 giugno, con un concept rinnovato nel nuovo spazio espositivo Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District. Forte degli oltre 2,5 milioni di spettatori conquistati nel mondo, Varesina 204 si trasformerà in un ambiente unico, capace di coinvolgere i visitatori attraverso un percorso che celebra opere e messaggi dell’artista britannico. 🔗Leggi su Quotidiano.net

