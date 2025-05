Il turismo e la cultura come binomio per far conoscere e apprezzare sempre di piĂą il nostro entroterra. L’altro ieri (foto) si è svolta una visita turistica al Castello dei Conti Oliva di Piandimeleto, nel cuore del Montefeltro, alla presenza di amministratori locali e operatori culturali. "Un momento significativo - spiega il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini - non solo per scoprire uno dei gioielli del nostro territorio, ma anche per riflettere insieme sulle potenzialitĂ turistiche e culturali dell’area. Il Montefeltro è oggi culla di antichi e nuovi sapori, di una tradizione contadina rinnovata e rafforzata da prodotti eno-gastronomici di prima qualitĂ , grazie al connubio con un ambiente incontaminato (sede anche di un Parco Naturale Regionale); ed è l’erede indiscusso (per locazione geografica e storica) di un passato che oggi trova le sue rappresentazioni in una rete di musei, castelli, rocche, residenze d’epoca e palazzi ricco e culturalmente diversificato". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nello scrigno del Castello dei Conti Oliva