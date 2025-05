nell artico l ue cerca risorse per tagliare i legami con cina e russia

Storicamente l’Artico è un’area di fondamentale interesse per i Paesi europei. Le imprese del norvegese Amundsen insieme all’italiano Nobile con il dirigibile Norge negli anni Venti del Novecento sono ancora impresse nella memoria delle genti della regione artica. Un’epoca in cui l’Europa era la referente naturale per le popolazioni dell’area. Una storia di relazioni che ha visto e vede protagonista l’Italia: oggi a Ny-Alesund, nelle isole Svalbard, è presente dal 1997 la base di ricerca scientifica Dirigibile Italia, nome che ricorda la seconda missione di Nobile al Polo Nord. Nel panorama contemporaneo l’Europa si trova in una diversa, più complessa situazione nell’Artico. Uno scenario che riflette le più ampie dinamiche e tensioni internazionali. La regione è infatti stretta tra tentativi di investimento da parte di operatori cinesi nel quadro della Polar Silk Road, di infrastrutture dual use (civile e militare) da parte della Russia e le recenti rivendicazioni da parte dell’Amministrazione Trump sulla Groenlandia. 🔗Leggi su Linkiesta.it

