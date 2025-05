Nella Primavera-Estate 2025 è tendenza mix and match Righe fiori pois broccato | cosa sta bene con cosa?

Nella Primavera-Estate 2025, il mix and match regna sovrano: righe, fiori, pois e broccato si intrecciano in outfit audaci. Le stampe invadono armadi e feed Instagram, con l’innovazione di combinazioni e stili diversi. Scopri come abbinare questi elementi per creare look originali e di tendenza, senza rischiare di esagerare.

L e stampe sono tornate a invadere armadi e Instagram, e la novità è che nella Primavera-Estate 2025 non si parla solo di fiori. Si parla piuttosto di floreale e maculato, di damascato (stampa o tessuto broccato) e stripes, di outfit con la stessa print ma in stili diversi. Il segreto per non avere un look. sopra le righe? Padroneggiare il mix and match. Stampe floreali, cinque outfit per indossarle con originalità X Leggi anche › Optical chic: le stampe geometriche glam e retrò per l’Estate 2025 Questo non è il momento per essere timide con le stampe. L’importante è che parlino tra loro. Ecco tre formule per giocare con fantasia, proprio come una vera insider. Leggi anche › Una vita a pois. Come abbinare la stampa a puntini nell’Autunno 2024 Fiori e maculato: la stampa animalier è il nuovo neutro. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella Primavera-Estate 2025 è tendenza mix and match. Righe, fiori, pois, broccato: cosa sta bene con cosa?

