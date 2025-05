Proprio la città della speranza manzoniana, Bergamo. Fuori dall’infernale metropoli milanese, eppure solo a un passo (un’oretta d’autostrada). Operosa e serena. Bassa e Alta. Una delle città mistiche a cui “si sale”. Per entrare, per esempio, all’Accademia Carrara. Che ha una nuova direttrice. Dottoressa Maria Luisa Pacelli, arrivare in una città così alacre e dinamica, con una squadra di calcio da “regina delle provinciali” assurta a “regina d’Europa” (qualificata in Champions League, “Atalanta. Una vita da Dea“ il docu-film celebrativo), non la intimidisce? "L’ultima mostra che ho curato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, prima di assumere il nuovo incarico, è stata proprio “La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti“. Dedicata all’eroina mitologica famosa per bellezza e abilità atletica. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nella mistica Bergamo si sale. I tesori dell’Accademia Carrara:. Lotto, conte Giacomo e tarocchi: "La Dea Atalanta nel destino..."