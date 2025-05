Nel tempo libero raccolgo i rifiuti abbandonati da chi non ha rispetto | 1000 bottiglie di vetro in un' ora che rabbia Ma voglio fare la differenza

Nel tempo libero, Elia Porcedda, venticinquenne determinato e schietto, raccoglie i rifiuti abbandonati per dare voce a un messaggio di respeto verso il pianeta. In un’ora, può raccogliere persino mille bottiglie di vetro, esprimendo la sua rabbia per l'incuria altrui. «Il Pianeta è la nostra casa: tu sporcheresti mai la tua?» è il suo motto.

«Il Pianeta è la nostra casa: tu sporcheresti mai la tua casa? La terresti mai in disordine? Io credo di no». Solo 25 anni ma schietto e diretto Elia Porcedda, nato e.

