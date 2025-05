Nel nome del Drake Ferrari l’aveva previsto | | Un piccolo Nurburgring

Nel nome ci sono il Drake e il amato suo figlio, Enzo e Dino Ferrari, perché il creatore del mito del cavallino a questa pista che dista solo 80 km da Maranello era legatissimo e ci teneva in modo particolare. Aveva contribuito in modo decisivo a farlo costruire, quando ancora era solo un terreno che costeggiava il fiume e il Drake disse: "Sarà un piccolo Nürburgring". E in effetti non è mai stato un circuito come tutti gli altri, quello del Santerno. Perché si percorre in senso antiorario. Ma anche la sua storia mescola tradizione e innovazione. Inaugurato nel 1953, solo a partire dal 1979 ha ospitato la Formula 1, anche se in quella edizione la gara non era valida per il campionato. L’anno dopo però arrivò il debutto nel calendario ufficiale, allora come Gran Premio d’Italia al posto di Monza, poi dal 1981 fino al 2006 come Gran Premio di San Marino. 🔗Leggi su Quotidiano.net

