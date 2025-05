Negli Usa si pensa a un reality per dare la cittadinanza ai migranti | Ma non è un Hunger Games

Negli Stati Uniti, un'idea controversa sta prendendo piede: un reality show per conferire la cittadinanza ai migranti. Proposto dal produttore Rob Worsoff al dipartimento per la Sicurezza interna, il format non è un "Hunger Games", ma promette di esplorare la realtà dei richiedenti asilo in un modo inaspettato e provocatorio. Scopriamo le sue caratteristiche.

L'idea è stata sottoposta al dipartimento per la Sicurezza interna dal produttore Rob Worsoff.

