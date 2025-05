Nbc | amm Trump lavora piano per spostare 1 mln palestinesi in Libia

Un piano controverso sta emergendo dall'amministrazione Trump, secondo cui si prevede il trasferimento di un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza in Libia. Fonti della NBC News rivelano che si tratta di un'iniziativa per affrontare la crisi in Medio Oriente, suscitando interrogativi e preoccupazioni a livello internazionale.

Milano, 17 mag. (askanews) – Secondo quanto riferito da fonti alla NBC News, l’amministrazione statunitense sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. “L’amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire 1 milione di palestinesi in Libia. I dettagli sono poco chiari e non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, ma il piano è stato preso in seria considerazione al punto che l’amministrazione ne ha discusso con la leadership libica” si legge nei titoli. Il piano è stato preso in considerazione così seriamente dall’amministrazione del presidente Donald Trump che si sono giĂ tenute delle discussioni preliminari con i leader libici, hanno detto alla NBC News due fonti a conoscenza della questione e un’ex fonte governativa. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Nbc: amm. Trump lavora piano per spostare 1 mln palestinesi in Libia

Milano, 17 mag. (askanews) – Secondo quanto riferito da fonti alla NBC News, l'amministrazione statunitense sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente fino a un milione di palestinesi

Trump a Nbc, non cerco un terzo mandato

WASHINGTON, 04 MAG - "Non cerco un terzo mandato": lo ha detto Donald Trump, secondo le anticipazioni di una una intervista a Nbc che sarà diffusa stasera.

Trump a Nbc, non so se devo rispettare la costituzione

Donald Trump ha dichiarato in un'intervista televisiva ... la conduttrice di "Meet the Press with Kristen Welker" della Nbc News gli ha chiesto se ritenesse di dover rispettare la legge suprema

